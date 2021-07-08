В России медики подделывали документы о COVID-прививках, а вакцину сливали в унитаз

В России в Калининграде в одной из поликлиник медики продавали сертификаты о вакцинации, а невостребованные вакцины выливали в унитаз.

Как сообщается на сайт МВД России, старший администратор одной из поликлиник задержана за продажу таких сертификатов. Женщину подозревают в изготовлении поддельных документов о вакцинации против COVID-19. Чтобы скрыть следы преступления, неиспользованные препараты женщина уничтожала, выливая вакцину в канализацию.

За свои "услуги" женщина требовала от полутора до трех с половиной тысяч рублей. Поддельные документы купили более 20 человек, но эта цифра может расти.

В милиции отметили, что накажут и тех, кто воспользовался незаконными услугами.

Следует отметить, что на днях Россия установила новый антирекорд по смертности из-за коронавируса. За сутки умерло 737 пациентов - это новый максимум за время пандемии в этой стране.

Кроме того, следует напомнить, что в России продолжается кампания по вакцинации от COVID-19. А вот в мире российскую вакцину "Спутник V" забраковали. Так, на днях Словакия продала назад России 160 тысяч доз этой вакцины.