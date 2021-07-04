Скачать
Воскресенье, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Спасибо, Шевченко: почему нам стоит гордиться нашей сборной
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Скандального "слугу народа" Брагара подозревают в вождении под наркотиками (фото, видео)
Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)
Буллинг во время съемок: актриса "Гарри Поттера" бросила кино из-за нападок за лишний вес(фото)

Словаки отказались вакцинироваться российским "Спутником V": подробности

Словаки отказались вакцинироваться российским "Спутником V": подробности
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Россия выкупает обратно у Словакии свою вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает местное издание TA3.

Словакия закупала 200 тысяч доз российских вакцин еще в марте для ускорения темпов вакцинации, однако первую прививку получили лишь 10,5 тысяч человек и еще около 8 тысяч записались на вторую дозу. Оценив непривлекательность "Спутника" для местных жителей, власти страны решили оставить нужное его количество для выдачи второй дозы, а остальное либо продать, либо выдать в качестве помощи другим странам. 

Изначально ожидалось, что их будут передавать в страны Западных Балкан, однако власти РФ согласились забрать их по цене продажи - 9,95 долларов за дозу (272 гривны). Отмечается, что 160 тысяч доз уже покинули страну. 

Примечательно, что так как "Спутник" не одобрен для применения в ЕС, то его закупка привела к правительственному кризису в Словакии. 

Вместе с тем, как пишет РБК со ссылкой на РПФИ, который занимается распространением вакцин, причиной такого решения является "кампания по дезинформации" и "давление международного фармацевтического лобби". 

"Дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах", - сказали там. 

Как сообщалось ранее, эксперты ВОЗ нашли проблемы со стерильностью на заводе, который изготовляет "Спутник V". 

Вместе с тем из-за вспышки штамма Дельта в РФ, власти страны наращивают темпы вакцинации от коронавируса, из-за чего со стороны Минздрава даже прозвучали обвинения в сторону свободы личного мнения россиян, а затем и призывы "немножко менять" это

Недовольными остаются и те страны, которые активно используют "Спутник". Например, Аргентина недавно пожаловалась, что Россия уже несколько месяцев не может произвести поставку второго компонента вакцины. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 126

Все по теме:

Россия, Словакия, Спутник V.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)
02 Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
03 Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze
04 Усталость, жар, боль и смерть: 13-летний мальчик умер после второй дозы вакцины Pfizer
05 Украина - Англия: Кейн довел счет до разгромного (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Последние действия и заявления Москвы призваны отвлечь россиян от внутренних проблем, считает политолог
Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
Турция строит корвет для МВС Украины: подробности
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Прогноз погоды на неделю: в Украину идет антициклон
Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала &quot;беременное&quot; фото: &quot;Лучшее приключение в жизни&quot;
Ставшая мамой Диана Пожарская впервые показала "беременное" фото: "Лучшее приключение в жизни"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь