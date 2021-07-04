Словаки отказались вакцинироваться российским "Спутником V": подробности

Россия выкупает обратно у Словакии свою вакцину "Спутник V".

Об этом сообщает местное издание TA3.

Словакия закупала 200 тысяч доз российских вакцин еще в марте для ускорения темпов вакцинации, однако первую прививку получили лишь 10,5 тысяч человек и еще около 8 тысяч записались на вторую дозу. Оценив непривлекательность "Спутника" для местных жителей, власти страны решили оставить нужное его количество для выдачи второй дозы, а остальное либо продать, либо выдать в качестве помощи другим странам.

Изначально ожидалось, что их будут передавать в страны Западных Балкан, однако власти РФ согласились забрать их по цене продажи - 9,95 долларов за дозу (272 гривны). Отмечается, что 160 тысяч доз уже покинули страну.

Примечательно, что так как "Спутник" не одобрен для применения в ЕС, то его закупка привела к правительственному кризису в Словакии.

Вместе с тем, как пишет РБК со ссылкой на РПФИ, который занимается распространением вакцин, причиной такого решения является "кампания по дезинформации" и "давление международного фармацевтического лобби".

"Дезинформация и fake news оказывают огромное влияние на ход массовой вакцинации в разных странах", - сказали там.

Как сообщалось ранее, эксперты ВОЗ нашли проблемы со стерильностью на заводе, который изготовляет "Спутник V".

Вместе с тем из-за вспышки штамма Дельта в РФ, власти страны наращивают темпы вакцинации от коронавируса, из-за чего со стороны Минздрава даже прозвучали обвинения в сторону свободы личного мнения россиян, а затем и призывы "немножко менять" это.

Недовольными остаются и те страны, которые активно используют "Спутник". Например, Аргентина недавно пожаловалась, что Россия уже несколько месяцев не может произвести поставку второго компонента вакцины.