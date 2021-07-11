В России 13-летний мальчик-аутист выкинул из окна свою новорожденную сестру

11 июля в России 13-летний мальчик с аутизмом выкинул из окна свою новорожденную сестру.

Об этом сообщают российские СМИ.

Трагедия произошла в Москве в одном из домов на улице Левобережная. Девочке-младенцу было всего восемь дней. Мальчику она приходилась родной сестрой. Квартира их семьи находился на седьмом этаже высотного дома. После падения с такой высоты девочка не выжила.

Известно, что подросток страдает аутизмом. Мать в момент трагедии была дома, вероятно, за детьми не уследили.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Аутизм – это расстройство, которое возникает из-за нарушения развития головного мозга. Влияет на общение и отношения с другими людьми, а также на восприятие и понимание окружающего мира.

Напомним, в России в Новой Москве 14-летняя девочка, спасаясь от жары, заснула на подоконнике и упала с 8 этажа.