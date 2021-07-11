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Лучшее доказательство бесполезности "Спутник V": в сети наглядно показали, как рост количества вакцинированных справляется с количеством инфицированных

Лучшее доказательство бесполезности "Спутник V": в сети наглядно показали, как рост количества вакцинированных справляется с количеством инфицированных
Обновлено 18:43 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В сети показали, насколько хорошо российские вакцины справляются с коронавирусом. 

Статистикой поделился в блогер Александр Коваленко ("Злой Одессит"). 

"Страна первой, объявившая о создании "лучшей в мире" вакцины от коронавируса и одной из первых развернувшая "масштабную" вакцинацию населения на графике бирюзовым цветом", - указал он.

На графике видно, что несмотря на рост числа вакцинированных, эпидемия в России лишь набирает обороты. 

Он не указал, откуда был взят этот график, однако данные сервиса Our World in Data, ссылающегося на информацию университета Джона Хопкинса, демонстрируют подобную картину. 

За предыдущие сутки в России было обнаружено 25 033 случая COVID-19. Болезнь за последние 24 часа унесла жизни 749 человек. 

В лидерах по распространению инфекции находятся Москва, Московская область и Санкт-Петербург. 

За все время пандемии, в России было обнаружено почти 5,8 млн случаев инфицирования коронавирусом, скончались более 143 тысяч человек. 

Как сообщалось ранее, в Москве тысячи людей из-за нежелания вакцинироваться "Спутником V" стояли по несколько часов в очередях за другой местной вакциной "КовиВак". Как итог вакцины на всех желающих не хватило. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Александр Коваленко, Covid-19.
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