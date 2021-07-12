"Хороший был танк": Российские военные перевернули танк и оставили его посреди дороги (видео)

На Дальнем Востоке России военные при перевозке танка на седельном тягаче уронили его. Танк перевернулся и остался лежать на дороге.

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Ситуация произошла в понедельник, 12 июля на повороте в город Южно-Сахалинск. После падения танк приземлился на башню, но перевернуть или увозить его сразу никто не стал.

По сообщению очевидцев - никто не пострадал. На видео слышно комментарий оператора.

"Хороший был танк, чуть легковушку не придавил", — сказал снимающий.

Предварительная причина чрезвычайного происшествия - танк неправильно закрепили для перевозки. На месте работают правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал, что два военных автомобиля Минобороны РФ попали в аварию и перевернулись на трассе "Керчь – Симферополь" в аннексированном Крыму.