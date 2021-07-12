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Победа партии Санду: пропрезидентская PAS сформирует монобольшинство в парламенте Молдовы
Победа партии Санду: пропрезидентская PAS сформирует монобольшинство в парламенте Молдовы

Победа партии Санду: пропрезидентская PAS сформирует монобольшинство в парламенте Молдовы

Победа партии Санду: пропрезидентская PAS сформирует монобольшинство в парламенте Молдовы
09:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Партия "Действие и солидарность" (PAS) получает большинство мест в парламенте Молдовы. Она набрала более 52% голосов. Внеочередные выборы прошли в воскресенье, 11 июля.

Об этом сообщает избирательная комиссия Молдовы. 

Обработаны уже практически 100% протоколов голосования. 

молдова избирком

Пропрезидентская партия PAS обещает борьбу с коррупцией и реформы. Своих ближайших конкурентов, BECS ("Блок коммунистов и социалистов") партия "Действие и солидарность" обходит практически вдвое. 

Третьей партией преодолевшей порог в 5% стала партия "Шор". Предварительно они набрали 5,75% голосов. 

Свои голоса на выборах в парламент Молдовы отдали почти 1,5 миллиона избирателей. Ориентировочно в парламенте партия "Действие и солидарность" получит 62 места.

результаты выборов Молдова

Президент Молдовы Майя Санду комментируя выборы отметила, что стране нужны сильные государственные институты, которые уважают и обеспечивают свободный выбор людей. 

Такие результаты выборов соответствую данным экзит-полов, которые "Телеграф" публиковал ранее. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Молдова, Выборы, Майя Санду.
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