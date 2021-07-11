Досрочные выборы в Молдове: в лидерах партия Санду и коммунисты

В Молдове в воскресенье прошли внеочередные парламентские выборы. Согласно данным экзит-полов, на них с большим отрывом лидирует партия президента Майи Санду "Действие и солидарность" (PAS) .
Об этом пишет издание NewsMaker.
Согласно предварительным результатам, PAS заручился поддержкой 55,1% голосов избирателей.
Следующим за ним идет Блок коммунистов и социалистов с результатом в 24% голосов.
На третьем месте с 8,1% расположилась партия "Шор". Блок Ренато Усатого набирает 4,4%.
Остальные политические силы получили менее 2%.
Ситуация еще может измениться, поскольку данные не учитывают голосование диаспоры и жителей Приднестровья. Кроме того, 32,3% избирателей отказались участвовать в опросе.
Напомним, президентские выборы в Молдове состоялись в конце 2020 года, на них победила кандидат от проевропейской партии PAS Майя Санду. 3 декабря она принесла присягу.
Спустя несколько дней она потребовала досрочных выборов в парламент. Однако распустить парламент ей удалось лишь в конце апреля 2021 года.