Санду добилась своего и распустила парламент Молдовы

Президент Молдовы Майя Санду, ранее требовавшая отставки парламента, воплотила это требование в жизнь.

Об этом она сообщила на брифинге для прессы.

Так, в среду, 28 апреля, президент подписала указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов, которые должны пройти 11 июля. Такое решение удалось воплотить только после того, как Конституционный суд признал неконституционным введение ЧП в Молдове.

"Правительство должно выделить деньги, необходимые для подготовки и проведения выборов. Граждане получили право решать свое будущее, а ответственность за это будущее - на наших плечах", - заявила Санду.

Напомним, в четверг, 24 декабря, в Кишиневе (Молдова) прошла инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду, в ходе которой новоизбранный президент заговорила на украинском языке.

Как сообщал "Телеграф", буквально через две недели после вступления в должность, 12 января, Санду прилетела в Киев, где встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. Несмотря на воодушевление Зеленского визитом Санду, бывший заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев по итогам встречи заявил, что "чуда не произошло".