"Не боится называть Крым украинским": Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)

Майя Санду, которая в четверг, 24 декабря, вступила в должность президента Молдовы и высказывала ранее намерения восстановить отношения с президентом Владимиром Зеленским, прибыла в Украину с официальным визитом во вторник, 12 января.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Первоначально, как уточнили в ОПУ, состоялась официальная церемония встречи Санду с Зеленским. Во время церемонии президент Молдовы поприветствовала почетный караул словами "Слава Україні".

После официальной церемонии началась встреча глав государств в формате "с глазу на глаз". После этого состоялись переговоры в расширенном формате и подписание двусторонних документов.

Сам Владимир Зеленский воодушевленно прокомментировал встречу с молдавским президентом.

"Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", - написал он на своей странице в Twitter.

Позже появилось совместное заявление Санду и Зеленского про общее намерение Украины и Молдовы "возобновить диалог на высоком уровне и предоставить ему динамический характер".

Отметим, что Украина стала первой страной, которую Санду посетила после инаугурации.

О политическом противостоянии в Молдове читайте в материале "Телеграф": Друзья Путина затеяли войну против Майи Санду в Молдове: чем это закончится.