Скачать
Вторник, 12.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
Украина закупила вакцину от коронавируса Sinovac: что о ней известно (инфографика)
На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: имя и первые подробности
На Донбассе погибла военнослужащая ВСУ: имя и первые подробности
«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского
«На него есть компромат»: Комаровский высказался о поведении Зеленского
Назван лучший футбольный тренер десятилетия
Назван лучший футбольный тренер десятилетия

"Не боится называть Крым украинским": Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)

"Не боится называть Крым украинским": Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)
14:19 Сегодня Телеграф

Майя Санду, которая в четверг, 24 декабря, вступила в должность президента Молдовы и высказывала ранее намерения восстановить отношения с президентом Владимиром Зеленским,  прибыла в Украину с официальным визитом во вторник, 12 января.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Первоначально, как уточнили в ОПУ, состоялась официальная церемония встречи Санду с Зеленским. Во время церемонии президент Молдовы поприветствовала почетный караул словами "Слава Україні".

Ситуация в Молдове напоминает Крым незадолго до аннексии, - дипломат

После официальной церемонии началась встреча глав государств в формате "с глазу на глаз". После этого состоялись переговоры в расширенном формате и подписание двусторонних документов.

Сам Владимир Зеленский воодушевленно прокомментировал встречу с молдавским президентом.

"Мы ценим, что президент Молдовы поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, не боится называть Крым украинским", - написал он на своей странице в Twitter.

Зеленский о Санду

Позже появилось совместное заявление Санду и Зеленского про общее намерение Украины и Молдовы "возобновить диалог на высоком уровне и предоставить ему динамический характер".

Отметим, что Украина стала первой страной, которую Санду посетила после инаугурации.

О политическом противостоянии в Молдове читайте в материале "Телеграф": Друзья Путина затеяли войну против Майи Санду в Молдове: чем это закончится

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Молдова, Встречи, Владимир Зеленский, Майя Санду.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Медики под кислород не ложатся: украинки рассказали, как болели "короной" по два, а то и три раза
02 "Майданом сделали только хуже": журналистка поделилась разговором с заробитчанином в поезде
03 Держали дети и ответственность: экс-супруга Виктора Павлика рассказала, почему долго не разводилась с певцом
04 Яйца в Украине подорожают до 40 гривен: в чем причина
05 Действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме мошенников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выяснилась причина смертельного пожара, жертвы которого просили о помощи в Twitter
Выяснилась причина смертельного пожара, жертвы которого просили о помощи в Twitter
&quot;Не боится называть Крым украинским&quot;: Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)
"Не боится называть Крым украинским": Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Санду (фото и видео)
Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)
Рассекречена стоимость отдыха отстраненного главы КСУ Тупицкого в Дубае (документы)
Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни
Чапкис выписался из больницы: легендарный хореограф рассказал о самочувствии и восстановлении после болезни
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь