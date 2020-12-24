Новое лицо здорового человека: президент Молдовы восхитила сеть (видео)

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Четверг, 24.12.2020
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Обновлено 20:55 Сегодня Телеграф фото: Newsmaker

В четверг, 24 декабря, в Кишиневе (Молдова) прошла инаугурация избранного президента Молдовы Майи Санду, в ходе которой новоизбранный президент заговорила на украинском языке.

Об этом сообщает Newsmaker.

"Я буду голосом людей и буду требовать от ответственных государственных учреждений решать проблемы граждан", - сказала Санду на украинском языке.

Известно, что на торжественной церемонии принесения присяги присутствовали дипломаты, политики и экс-президенты Мирча Снегур и Николай Тимофти.

Экс-президент Игорь Додон на церемонию во Дворце Республики не пришел. Он ждал Санду в здании президентуры. После минутной процедуры передачи символов власти Додон спросил: "Это все?", пожелал Санду успехов и ушел.

Известно, что сама Санду пришла на инаугурацию пешком.

О политическом противостоянии в Молдове читайте в материале "Телеграф": Друзья Путина затеяли войну против Майи Санду в Молдове: чем это закончится

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Все по теме:

Молдова, Кишинев, Видео, Майя Санду, Игорь Додон, инаугурации.

Автор:

Телеграф
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