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Ситуация в Молдове напоминает Крым незадолго до аннексии, - дипломат

Ситуация в Молдове напоминает Крым незадолго до аннексии, - дипломат

Ситуация в Молдове напоминает Крым незадолго до аннексии, - дипломат
Обновлено 11:07 Сегодня Телеграф

В январе состоится визит новоизбранной президента Молдовы Майи Санду в Украину. Почему это важно? Как Молдова с Украиной могут противостоять России? Своими размышлениями с «Телеграфом» поделился дипломат, нардеп 9 созыва (депутатская фракция политической партии «Слуга народа»), член Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко.

«Визит президента Молдовы в Киев, возможно, самый важный для Украины в нынешней геополитической ситуации, - считает Богдан Яременко. - Известно, что стороны намерены обсудить вопросы безопасности в регионе, пути в Евросоюз. Также Майя Санду заявляла, что намерена добиться вывода российских «миротворцев» из Приднестровья. Важно, что наши позиции касательно РФ во многом совпадают. И важно также, что Украина может помочь Молдове и ее новоизбранному президенту стабилизировать внутреннюю ситуацию», - подчеркнул дипломат.

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«Наша страна имеет достаточно механизмов - экономических, торговых, политических - для влияния на ситуацию в Молдове. Чтобы она развивалась в том направление, в которому ее намерена вести проевропейский президент. И совпадение наших взглядов касательно евроинтеграции, касательно противодействия России – усиливает наши позиции на международной арене. Когда две державы говорят в унисон, одними словами, об одних проблемах или устремлениях, этот месседж будет лучше услышан в Брюсселе, в США, вообще в мире», - добавил он.

Ситуация в Молдове напоминает Крым перед аннексией - Богдан Яременко про визит Майи Санду в Украину

Сближение официального Киева с новым руководством Молдовы – одно из важнейших заданий сейчас, уверен Богдан Яременко. И потому, что мы должны вместе решать свои геополитические проблемы. И потому что Украина может показать себя активным внешним игроком.

«Безусловно, Россия будет сопротивляться и сближению Киева с Кишиневом, и евроинтеграции наших стран, - подчеркивает эксперт. - Она имеет влияние не только на Приднестровье. Парламентское большинство в Молдове сейчас – с пророссийскими взглядами. Оно уже пытается ограничить полномочия президента. И работать в таких условиях Майе Санду будет очень непросто. Именно поэтому идет речь о необходимости там досрочных парламентских выборов. Россия же включила все свои инструменты давления – агентов влияния, СМИ… Много российских политиков бывает в Молдове. Ситуация там сейчас напоминает ту, что была накануне аннексии Крыма. И чтобы помешать еще больше втянуть Молдову в орбиту российского влияния, чтобы вырвать ее оттуда, нам нужно говорить с президентом этой республики».

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По мнению Богдана Яременко, важно делать акцент не на старых проблемах, которые есть между нами (урегулирование вопроса об использовании ресурсов Днестра, в том числе касательно строительства каскадных гидроэлектростанций, ряд других моментов). Следует сосредоточиться на глобальных вопросах – противодействия РФ, курсе в ЕС, сотрудничества с НАТО.

«Из-за ковида дипломатия пребывает в своеобразной спячке. Тем важнее каждый визит международного уровня, - подчеркивает Богдан Яременко. – Это касается и грядущего визита Майи Санду в Киев, и визитов президента Украины Владимира Зеленского в другие страны. В прошлом году, к примеру, прекрасно подготовленными и с отличными результатами были визиты украинского президента в Великобританию и Турцию. Поднимались важнейшие вопросы военно-политического, экономического сотрудничества».

Напомним, ранее эксперт Украинского института будущего Илия Куса рассказал, пойдет ли Кремль на присоединение Приднестровья и ждать ли наступления войск Путина на Украину.

Автор: Андрей Питонов

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Украина, Молдова, Россия, Богдан Яременко, Майя Санду.

Автор:

Телеграф
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