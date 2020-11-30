Россия из Молдовы уходить не собирается: в Кремле грозят "серьезной дестабилизацией" в Приднестровье

В Кремле ответили на призыв новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских войск из Приднестровья и введении наблюдателей ОБСЕ.

Об этом сообщает Reuters.

Во время выступления перед журналистами, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Москва ожидает от Кишинева сохранения "конструктивной позиции".

"Изменение статуса-кво, основанного на духе и букве международного права, может привести к серьезной дестабилизации", - сказал он, отметив, что "Россия выполняет очень важную функцию".

Как известно, в селе Колбасна еще со времен СССР хранится более 20 тысяч тонн боеприпасов и оружия.

В составе Оперативной группы российских войск (ОГРВ) находится около 1400 солдат, помимо них в Приднестровье размещены около 400 миротворцев.

Как сообщалось ранее, Санду поддержала идею роспуска парламента и правительства Молдовы.