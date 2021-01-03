Пойдет ли Кремль на присоединение Приднестровья и ждать ли наступления войск Путина на Украину

После того, как новоизбранная президент Молдовы Майя Санду заявила о необходимости полного вывода российских миротворцев из Приднестровья для урегулирования конфликта, из РФ начали звучать провокационные заявления. Так, бывший главарь боевиков «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков) уверяет, что «война неизбежна», а войска Украины якобы концентрируются не только вблизи Донбасса, но и у Приднестровья. Учитывая, что подобные «вбросы» Россия нередко делает, чтобы объяснить собственные будущие атаки, на Юге нашей страны может стать жарко. И вовсе не из-за погоды. О том, чего ждать от россиян на южном направлении, «Телеграфу рассказал эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса.

- Существует ли вероятность, что Россия использует Приднестровье, где имеет около 2 тысяч военных и сотни тысяч граждан с паспортами РФ, для атаки на Украину?

- Теоретически, Приднестровье может использоваться как плацдарм для военных операций против Украины. Однако я не вижу на сегодняшний день индикаторов, которые бы свидетельствовали о серьезных намерениях Москвы осуществить подобное. У них и без необходимости перебрасывать войска в Приднестровье достаточно возможностей развернуть наступление на Украину - со стороны Крыма, северо-востока или на Донбассе.

- Будет ли Кремль пытаться сделать Приднестровье частью РФ?

- Приднестровье как часть РФ Кремль не интересует. Эта территория нужна ей исключительно для политических торгов с Западом и удержания контроля над Молдовой. Любое урегулирование Приднестровского конфликта невозможно без учета позиции РФ. Территориальная экспансия не является целью России на этом направлении.

- Может ли Россия замахнуться на юг Украины? Что делать, чтобы минимизировать риски?

- Угроза всегда существует, а с 2014 года тем более. Минимизировать риски можно лишь обеспечением хорошего анализа ситуации, изучением своего врага, подготовкой и усилением собственных Вооруженных сил. Нужно заниматься собой и развивать собственные силы в первую очередь. Победить Россию один на один у Украины шансов немного. Поэтому, задача №1 - предупреждение подобной ситуации благодаря качественным разведданным и сдерживание РФ. Чтобы любая военная акция Москвы была бы для них слишком дорогостоящей.

Экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар", эксперт Международного института демократий Евгений Дикий рассказал «Телеграфу», как Украина готовится к новому этапу агрессии Кремля и ждать ли новой волны мобилизации.