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Последняя война Путина: как Украина готовится к новому витку агрессии Кремля и ждать ли новой волны мобилизации

Последняя война Путина: как Украина готовится к новому витку агрессии Кремля и ждать ли новой волны мобилизации
15:11 Сегодня Телеграф Фото: mil.in.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае войны с Россией в Украине будут мобилизованы и женщины, и мужчины. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос считает этот план нереальным. А вот первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий сейчас украинскую делегацию в ТКГ, называет словам Зеленского «словами патриота». Высказывания Зеленского, реакцию на них и вероятность большой войны с РФ оценил для «Телеграфа» экс-командир 2-й роты 24-го батальона "Айдар", эксперт Международного института демократий Евгений Дикий.

«Это один из тех немногих случаев, когда президент высказался в соответствии с занимаемой должности верховного главнокомандующего.  Если бы он после этого еще не добавил "Это будет плохо для населения Украины", было бы вообще хорошо, - отмечает Евгений Дикий. - Действительно, в случае войны с РФ за оружие придется взяться на порядок большему количеству людей, чем сейчас держат фронт на Востоке. Оружие возьмут и мужчины, и женщины - так же как и мужчины, и женщины шли в добробаты в 2014-м».

Эксперт не думает, что основную роль сыграет мобилизация. По его словам, мобилизационная машина работает медленно, плюс к тому мобилизационные списки не учитывают мотивацию людей.

«Поэтому в определенной степени может повториться ситуация 2014-го - тысячи людей будут прятаться от мобилизации, зато тысячи других, которые мобилизации не подлежат, будут стоять в очередях к военкоматам. Или же формировать добровольческие бригады и дивизии, - прогнозирует Евгений Дикий. - В этом смысле более правы два президента, Зеленский и Кравчук, и не прав генерал Кривонос - он комментировал с точки зрения профессионального военного слова, которые являются политической декларацией, а не "мобилизационным планом Генштаба».

Сценарий войны с РФ, по мнению эксперта, крайне маловероятен. Но полностью не исключен.

«Для РФ полномасштабное нападение на Украину станет последней войной нынешнего режима, как для СССР такой войной стал Афганистан, - уверен Евгений Дикий. - Пакет международных санкций вплоть до положения Северной Кореи с одной стороны, и огромный поток цинковых гробов с другой - путинская РФ не имеет достаточного запаса прочности, чтобы выдержать такое сочетание. Если бы все решения в Кремле принимались рационально, масштабную военную интервенцию можно было бы исключить из числа возможных сценариев. Однако не следует забывать, что мы имеем дело с авторитарным режимом, где даже такие масштабные решения принимает в первую очередь один человек, притом человек с явными признаками психических расстройств. Поэтому в этой ситуации остается незначительный шанс, что в какой-то момент Путин отдаст приказ начать войну, которая станет для него и его режима гарантированным суицидом. И мы должны быть готовы к действиям в такой ситуации».

Кость Бондаренко, говоря об отношениях Украины с Россией в 2021 году, отмечал, что активной войны не будет, но есть другие риски.

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Донбасс, Мобилизация, Владимир Зеленский, Евгений Дикий.

Автор:

Телеграф
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