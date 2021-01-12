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Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому

Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому
Обновлено 19:16 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев подытожил результаты визита президента Молдовы Майи Санду в Украину

Об этом он написал в своем Телеграм-канале. 

"Чуда не произошло. Первый официальный визит президента Молдовы в Украину прорывным не стал. Никаких принципиальных для Украины вопросов не решено. Зе-дипломатия зря сыграла в поддавки", - написал он. 

Он отметил, что никаких сдвигов по ключевому вопросу завершения договорно-правового оформления государственной границы не достигнуто, а Зеленский не смог публично обозначить позицию Украины. 

Что касается инфраструктурных инициатив о строительстве дорог и закачке газа, то, отмечает Елисеев, это все обещания. 

"Их уже обильно разбросаны по всем уголкам и Украины, и мира. Хочется верить, что хотя бы на этот раз дипломатия Зеленского была серьезной в своих планах", - пишет он. 

Помимо того, по его словам, с украинской стороны не ощущалось "ауры регионального лидерства", как и не наблюдалось попыток укрепления альянса для противодействия российской агрессии. 

"Неужели президент "дул на холодное", чтобы не испортить берлинскую атмосферу?", - пишет Елисеев. 

Положительным моментом дипломат называет то, что главы государств заверили в поддержке территориальной целостности обеих стран. 

Также он отмечает, что прозвучали важные заявления относительно общей позиции по ЕС и Восточному партнерству. 

"И последнее, сколько ни называй кислое сладким - слаще не станет. Различия в представлении своих оценок визита двумя сторонами подтверждает, что кого-то продолжает водить за нос "водой по обоим берегам Днестра". И сторона эта не украинская" , - подытожил дипломат. 

Как сообщалось ранее, политолог Игорь Чаленко высказал "Телеграфу" мнение, что у границы с Одесской областью может вспыхнуть новый конфликт.

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Все по теме:

Украина, Молдова, Константин Елисеев, Владимир Зеленский, Майя Санду.

Автор:

Телеграф
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