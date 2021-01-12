Прорыва не удалось: дипломат оценил визит Санду к Зеленскому

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев подытожил результаты визита президента Молдовы Майи Санду в Украину.
Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
"Чуда не произошло. Первый официальный визит президента Молдовы в Украину прорывным не стал. Никаких принципиальных для Украины вопросов не решено. Зе-дипломатия зря сыграла в поддавки", - написал он.
Он отметил, что никаких сдвигов по ключевому вопросу завершения договорно-правового оформления государственной границы не достигнуто, а Зеленский не смог публично обозначить позицию Украины.
Что касается инфраструктурных инициатив о строительстве дорог и закачке газа, то, отмечает Елисеев, это все обещания.
"Их уже обильно разбросаны по всем уголкам и Украины, и мира. Хочется верить, что хотя бы на этот раз дипломатия Зеленского была серьезной в своих планах", - пишет он.
Помимо того, по его словам, с украинской стороны не ощущалось "ауры регионального лидерства", как и не наблюдалось попыток укрепления альянса для противодействия российской агрессии.
"Неужели президент "дул на холодное", чтобы не испортить берлинскую атмосферу?", - пишет Елисеев.
Положительным моментом дипломат называет то, что главы государств заверили в поддержке территориальной целостности обеих стран.
Также он отмечает, что прозвучали важные заявления относительно общей позиции по ЕС и Восточному партнерству.
"И последнее, сколько ни называй кислое сладким - слаще не станет. Различия в представлении своих оценок визита двумя сторонами подтверждает, что кого-то продолжает водить за нос "водой по обоим берегам Днестра". И сторона эта не украинская" , - подытожил дипломат.
Как сообщалось ранее, политолог Игорь Чаленко высказал "Телеграфу" мнение, что у границы с Одесской областью может вспыхнуть новый конфликт.