Вблизи Украины может образоваться новая горячая точка: озвучен прогноз

Риск для разжигания нового конфликта на границе с Одесской областью несет инициатива президента Молдовы Майи Санду о выводе войск РФ. Для осуществления которой нужны продуманные дипломатические шаги.

Такое мнение в комментариии "Телеграфу" озвучил политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

По его словам, наибольший риск на сегодня несет возможность размораживания конфликта и создания новой горячей точки на границе с Одесской областью, которая "де-факто" так же далека от спокойствия.

"Это спровоцировано инициативой новоизбранного президента Молдовы Майи Санду о выводе российских войск, которые дислоцируются Тирасполе", - отмечает эксперт.

При этом, он убежден, что неумелая ее реализация может привести к дальнейшей эскалации. Потому в данном случае необходимы выверенные дипломатические шаги официального Кишинева.

"Надеюсь, данный вопрос будет поднят во время официального визита Санду в Киев 12 января", - подчеркнул политолог.

Подробнее по теме читайте в материале на "Телеграфе": Приднестровье может стать новой горячей точкой у границ Украины.