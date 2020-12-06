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Новый президент Молдовы вывела людей на протесты и потребовала отставки парламента (Видео)

Новый президент Молдовы вывела людей на протесты и потребовала отставки парламента (Видео)
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Молдове тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием досрочных парламентских выборов. 

Как сообщает Newsmaker, митингующие собрались по инициативе новоизбранного президента страны Майи Санду.

По ее словам, в последние дни парламентское большинство принимает законы, которые представляют угрозу для безопасности и бюджета страны с нарушением норма Конституции. 

"Это все можно остановить, только организовав досрочные выборы. А самый короткий путь к досрочным выборам - это отставка правительства", - заявила она с трибуны перед здание парламента.

Как сообщалось ранее, 2 декабря Санду заявила о попытке захвата власти. Это произошло на фоне регистрации законопроекта, который отбирает контроль за Службой информации и безопасности у президента и передает его парламенту.

О политическом противостоянии в Молдове читайте в материале "Телеграф": Друзья Путина затеяли войну против Майи Санду в Молдове: чем это закончится

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Все по теме:

Молдова, Протесты, Майя Санду.

Автор:

Телеграф
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