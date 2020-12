Новый президент Молдовы вывела людей на протесты и потребовала отставки парламента (Видео)

В Молдове тысячи людей вышли на демонстрацию с требованием досрочных парламентских выборов.

Как сообщает Newsmaker, митингующие собрались по инициативе новоизбранного президента страны Майи Санду.

По ее словам, в последние дни парламентское большинство принимает законы, которые представляют угрозу для безопасности и бюджета страны с нарушением норма Конституции.

"Это все можно остановить, только организовав досрочные выборы. А самый короткий путь к досрочным выборам - это отставка правительства", - заявила она с трибуны перед здание парламента.

#Moldova : several thousand protesters gathered in #Chisinau today to join president-elect Maia Sandu in calling for early parliamentary elections and the resignation of the current government. pic.twitter.com/kjQ1fHjBGs

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) December 6, 2020