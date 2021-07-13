Вооруженный космический ядерный буксир: в России придумали очередное "не имеющее аналогов" оружие (ФОТО)

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01:34 Сегодня Телеграф Ядерный буксир

Ядерный буксир "Зевс" сможет уничтожать спутники лазером и выводить их из строя электромагнитным импульсом. Такие планы озвучили в конструкторском бюро "Арсенал". 

Об этом сообщает РИА "НОВОСТИ".

В конструкторском бюро, входящем в состав "Роскосмоса", также предполагают, что буксир "Зевс" сможет подсвечивать цели с орбиты для системы противовоздушной обороны. 

буксир зевс

Проектные разработки планируют завершить к 2024 году. Ориентировочная стоимость - 4,2 миллиарда рублей. 

Также ядерный буксир "Зевс" могут применять для доставки грузов к Луне и Международной космической станции. Среди его задач  - зондирование поверхности Земли и воздушного пространства вокруг планеты, обеспечение связи, вещания и ретрансляции.

В случае успеха разработок пробный запуск буксира стоит ожидать в 2030 году. 

Ранее "Телеграф" писал про космический туризм - корабль миллиардера Бренсона отправился покорять космос.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Роскосмос, Космос, ядерный буксир.
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