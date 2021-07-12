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У Лукашенко рассказали, при каких условиях Беларусь откроет авиасообщение с Крымом
Обновлено 16:54 Сегодня Телеграф

В МИД Беларуси 12 июля заявили, что прямое авиасообщение между Беларусью и Крымом будет открыто, если это будет экономически выгодно.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Министр иностранных дел Беларуси Макей также говорит, что нужно учитывать возможность введения санкций против Минска.

"Должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято. Но в данной ситуации мы должны учитывать и некоторые иные аспекты, связанные с возможными санкциями", - заявил Макей в интервью телеканалу Russia Today.

Непризнанный международным сообществом президент Беларуси Лукашенко в начале июня сообщил, что Минск и Москва работают над вопросом открытия рейсов в Крым, ведь Украина закрыла небо для Республики. 

"У нас есть свой санаторий в Крыму, в Мисхоре, куда люди всегда ездили, летали. Чтобы не обострять отношения, мы через Украину, кто на поезде, кто на автомобиле, кто на самолете. Сейчас закрыли небо. Я Путину сказал: "Ты подумай, как нам попасть в Крым. Не через Польшу же мы полетим: туда тоже не пускают", - сказал Лукашенко на совещании с госаппаратом 1 июня.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что граница Украины и Беларуси остаётся открытой для всех мирных граждан

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Все по теме:

Беларусь, Крым, Лукашенко, МИД, Полуостров Крым, Авиасообщение.
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