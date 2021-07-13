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В Москве узбеки с киргизами устроили "стенку на стенку": ОМОНовцев на всех участников драки не хватило (видео)

В Москве узбеки с киргизами устроили "стенку на стенку": ОМОНовцев на всех участников драки не хватило (видео)
Обновлено 08:18 Сегодня Телеграф

В ночь на 13 июля в Москве произошла масштабная драка при участии мигрантов. Как соощает издание РБК, по предварительным данным, до 200 приезжих из Киргизии и Узбекистана вышли выяснять отношения друг с другом в районе станции метро "Кузьминки".

Отмечается, что, по информации МВД города, участников потасовки было так много, что ОМОНу и Росгвардии приходилось задействовать дополнительные силы для задержаний.

Другие СМИ сообщают, что изначально драка была не столь массовой и возникла между отдельными гражданами двух стран "на почве личной неприязни".

"Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки, и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть", - сообщает "Интерфакс".

Стоит отметить, что это уже не первая масштабная разборка с участием иностранных мигрантов в Москве. Около двух месяцев назад драгу с участием 15 человек устроили узбеки и таджики. В результате ожесточенной потасовки пострадало 6 человек.

Как ранее сообщал "Телеграф", очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве. Сначала конфликт начался в развлекательном заведении, после чего участники драки переместились на улицу.

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Максим Иванов
Автор: Максим Иванов Заместитель главного редактора
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Мигранты, Москва, Драка, РФ.
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