В Москве узбеки с киргизами устроили "стенку на стенку": ОМОНовцев на всех участников драки не хватило (видео)

В ночь на 13 июля в Москве произошла масштабная драка при участии мигрантов. Как соощает издание РБК, по предварительным данным, до 200 приезжих из Киргизии и Узбекистана вышли выяснять отношения друг с другом в районе станции метро "Кузьминки".

Отмечается, что, по информации МВД города, участников потасовки было так много, что ОМОНу и Росгвардии приходилось задействовать дополнительные силы для задержаний.

BAZA сообщает, что в Кузьминках массовая драка мигрантов.

По предварительным данным, в ней участвует БОЛЕЕ ДВУХСОТ ЧЕЛОВЕК.



На место направлено более десятка экипажей полиции — однако, по словам источников, сотрудников всё равно не хватает, потому что задержанных слишком много. pic.twitter.com/jPx0jdQACp — Nik-Nik Наблюдатель...Юмор иногда присутствует:) (@KrevetkaSea) July 13, 2021

Другие СМИ сообщают, что изначально драка была не столь массовой и возникла между отдельными гражданами двух стран "на почве личной неприязни".

В Кузьминках массовая драка мигрантов. В ней принимают участие по меньшей мере 200 человек.



На данный момент приехали ОМОН и Росгвардия. Задержанных слишком много, а потому сотрудников не хватает. pic.twitter.com/gOB0HVzkFq — Газета.Ru (@GazetaRu) July 12, 2021

"Затем к обеим сторонам конфликта стянулись земляки, и драка приняла массовый характер, перекинувшись на проезжую часть", - сообщает "Интерфакс".

Стоит отметить, что это уже не первая масштабная разборка с участием иностранных мигрантов в Москве. Около двух месяцев назад драгу с участием 15 человек устроили узбеки и таджики. В результате ожесточенной потасовки пострадало 6 человек.

Как ранее сообщал "Телеграф", очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве. Сначала конфликт начался в развлекательном заведении, после чего участники драки переместились на улицу.