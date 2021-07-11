"АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)

В Киеве в ночь на 11 июля на Подоле произошла массовая драка.
Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Телеграм-канале.
На видео видно, что потасовки возникают сразу в нескольких локациях. Сначала конфликт начался в развлекательном заведении, после чего участники драки переместились на улицу.
"Как вам "культурные" вечерние посиделки на Подоле? Может пора уже заканчивать с этим?", - подписали автора публикацию.
В комментариях пользователи отмечают, что такое в центре Киева происходит каждые выходные:
"Каждую пятницу так"
"АлкоГетто, никак иначе"
"Это Европа. За это стоял Майдан и небесная сотня"
Стоит отметить, что данный инцидент в этом районе происходит не впервые. Неделю назад в Киеве на Контрактовой площади произошла жестокая драка. Толпа мужчин догнала убегающего, повалила его на землю и избивала ногами.