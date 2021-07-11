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"АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)

"АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)
Обновлено 07:51 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

 В Киеве в ночь на 11 июля на Подоле произошла массовая драка. 

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Телеграм-канале.

На видео видно, что потасовки возникают сразу в нескольких локациях. Сначала конфликт начался в развлекательном заведении, после чего участники драки переместились на улицу.

"Как вам "культурные" вечерние посиделки на Подоле? Может пора уже заканчивать с этим?", - подписали автора публикацию.

В комментариях пользователи отмечают, что такое в центре Киева происходит каждые выходные:

"Каждую пятницу так"

"АлкоГетто, никак иначе"

"Это Европа. За это стоял Майдан и небесная сотня"

Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)

Стоит отметить, что данный инцидент в этом районе происходит не впервые. Неделю назад в Киеве на Контрактовой площади произошла жестокая драка. Толпа мужчин догнала убегающего, повалила его на землю и избивала ногами.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 971

Все по теме:

Киев, Полиция, Драка, Подол, Драка в Киеве.
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