"АлкоГетто": очередная массовая драка произошла на Подоле в Киеве (видео)

В Киеве в ночь на 11 июля на Подоле произошла массовая драка.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Киев оперативный" в Телеграм-канале.

На видео видно, что потасовки возникают сразу в нескольких локациях. Сначала конфликт начался в развлекательном заведении, после чего участники драки переместились на улицу.

"Как вам "культурные" вечерние посиделки на Подоле? Может пора уже заканчивать с этим?", - подписали автора публикацию.

В комментариях пользователи отмечают, что такое в центре Киева происходит каждые выходные:

"Каждую пятницу так"

"АлкоГетто, никак иначе"

"Это Европа. За это стоял Майдан и небесная сотня"

Стоит отметить, что данный инцидент в этом районе происходит не впервые. Неделю назад в Киеве на Контрактовой площади произошла жестокая драка. Толпа мужчин догнала убегающего, повалила его на землю и избивала ногами.