Догнали и толпой избили лежачего: на Контрактовой площади в Киеве произошла жестокая драка (видео)

В Киеве в воскресенье, 4 июля, на Контрактовой площади произошла массовая драка. Примечательно, что ранее в этот день подобные разборки произошли на Почтовой площади, что неподалеку.

На кадрах, обнародованных телеграм-каналом "Ху**ый Киев".

На записи видно, как толпа мужчин догоняет убегающего, затем валит его на землю и избивает ногами. За упавшего парня вступились некоторые прохожие, в итоге все едва не превратилось в массовое побоище.

По данным свителей убегавший парень оскорбил другого, после чего и возник конфликт.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, 30 июня в Харьковском горсовете часть депутатов не смогла попасть в зал заседаний, из-за чего в дверях началась драка.