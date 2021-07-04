Скачать
Воскресенье, 04.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
Сотни фанатов встретили сборную Украины в "Борисполе": эксклюзивный фото- видеорепортаж
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
Туристам без прививок и ПЦР в Европе не рады: куда можно поехать украинцам в ЕС
В России показали рекламу с ЛГБТ-парой: возник громкий скандал
В России показали рекламу с ЛГБТ-парой: возник громкий скандал
Главные события недели: Рада поддержала "законопроект об олигархах", Кравчук перенес операцию, Украина покинула Евро-2020
Главные события недели: Рада поддержала "законопроект об олигархах", Кравчук перенес операцию, Украина покинула Евро-2020

Догнали и толпой избили лежачего: на Контрактовой площади в Киеве произошла жестокая драка (видео)

Догнали и толпой избили лежачего: на Контрактовой площади в Киеве произошла жестокая драка (видео)
Обновлено 21:51 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В Киеве в воскресенье, 4 июля, на Контрактовой площади произошла массовая драка. Примечательно, что ранее в этот день подобные разборки произошли на Почтовой площади, что неподалеку. 

На кадрах, обнародованных телеграм-каналом "Ху**ый Киев". 

На записи видно, как толпа мужчин догоняет убегающего, затем валит его на землю и избивает ногами. За упавшего парня вступились некоторые прохожие, в итоге все едва не превратилось в массовое побоище. 

По данным свителей убегавший парень оскорбил другого, после чего и возник конфликт. 

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика! 

Как сообщалось ранее, 30 июня в Харьковском горсовете часть депутатов не смогла попасть в зал заседаний, из-за чего в дверях началась драка.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 457

Все по теме:

Киев, Драка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)
02 Андрей Шевченко прокомментировал разгромное поражение от англичан
03 Усталость, жар, боль и смерть: 13-летний мальчик умер после второй дозы вакцины Pfizer
04 Россияне устроили "маневры" в Черном море во время военных учений Sea Breeze
05 "Наши бы так не позволили": российский экс-футболист выдал нелепость о матче Украина - Англия
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе погиб украинский воин: подробности
На Донбассе погиб украинский воин: подробности
США технически могут присоединиться к переговорам ТКГ и ведутся переговоры об этом
США технически могут присоединиться к переговорам ТКГ и ведутся переговоры об этом
Итоги дня 4 июля: возвращение сборной Украины, потери на Донбассе, потоп в Крыму
Итоги дня 4 июля: возвращение сборной Украины, потери на Донбассе, потоп в Крыму
&quot;Горячая как асфальт в жару&quot;: Астафьева обнажила свои прелести в образе Мата Хари (фото)
"Горячая как асфальт в жару": Астафьева обнажила свои прелести в образе Мата Хари (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь