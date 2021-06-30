В горсовете Харькова произошла драка: причины потасовки (фото, видео)

Сессия Харьковского горсовета в среду, 30 июня, началась на 10 минут позже из-за конфликта в дверях сессионного зала. Часть помощников депутатов не могла попасть на заседание.

Как сообщает новостной портал Depo.Харьков, внутрь их не пропускала полиция. Видео конфликта также появилось в социальных сетях.

Решить вопрос удалось при вмешательстве секретаря горсовета Игоря Терехова и первого заместителя мэра Александра Новака. Они обратились к полиции, чтобы всех пропустили, в том числе и журналистов.

Ранее "Телеграф" писал, что Терехов заявил о том, что в Харькове не собираются переименовывать проспект им.Георгия Жукова.