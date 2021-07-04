Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)

Утром 4 июля в центре Киева на Почтовой площади произошла массовая драка.

Видео инцидента опубликовал киевский паблик в Telegram.

"Не доброе утро на Почтовой", - подписано видео.

На кадрах видно, как толпа парней начала выяснять отношения после чего завязалась драка. Один из них упал, а другие били его ногами.

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В комментариях под видео один из участников потасовки пытался объяснить причину драки. Якобы изначально его оскорбили и он решил отомстить, после чего в драку ввязались другие парни. Также пользователи отмечают, что Контрактовая и Почтовая площади небезопасные места в Киеве и туда не стоит ходить гулять.

Стоит отметить, что Контрактовая площадь - место, где часто происходят массовые драки и потасовки. 20 июня группа молодых парней затеяла драку с людьми, танцевавшими под лезгинку.