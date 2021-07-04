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Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)

Массовая драка произошла на Почтовой площади в Киеве (видео)
08:34 Сегодня Телеграф

Утром 4 июля в центре Киева на Почтовой площади произошла массовая драка. 

Видео инцидента опубликовал киевский паблик в Telegram.

"Не доброе утро на Почтовой", - подписано видео.

 На кадрах видно, как толпа парней начала выяснять отношения после чего завязалась драка. Один из них упал, а другие били его ногами.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику и сцены насилия 18+ 

В комментариях под видео один из участников потасовки пытался объяснить причину драки. Якобы изначально его оскорбили и он решил отомстить, после чего в драку ввязались другие парни. Также пользователи отмечают, что Контрактовая и Почтовая площади небезопасные места в Киеве и туда не стоит ходить гулять. 

Стоит отметить, что Контрактовая площадь - место, где часто происходят массовые драки и потасовки. 20 июня группа молодых парней затеяла драку с людьми, танцевавшими под лезгинку. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
Просмотры: 2,865

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Киев, Драка, Контрактовая площадь, Драка в Киеве.
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