В Киеве жестоко избили группу людей, танцующих лезгинку: одного могли даже зарезать

В Киеве на Контрактовой площади произошла массовая драка с резней.

Об этом 20 июня сообщили в Телеграм-канале "Новости.LIVE".

По словам очевидцев, группа молодых людей начала драку с людьми, танцевавшими под лезгинку.

Многих мужчин запрыскали газом и избили.

Некоторые из них пытались спрятаться в ресторане, но их догнали. Там их также избили. Со слов одного из свидетелей, одного человека зарезали.

Фото и видео с места событий, снятые очевидцами:

Напомним, что 19 июня в Харькове помощник народного депутата от партии "Слуга народа" Александра Куницкого Дмитрий Никонов ранил человека на парковке.

20 июня в Харькове на улице Шевченка произошло ДТП: водитель On Taxi влетел в грузовик.