В Харькове легковушка разбилась о грузовик, меняющий рекламу, есть пострадавшие (фото, видео)

В Харькове на улице Шевченка произошло ДТП: водитель On Taxi влетел в грузовик.

Об этом 20 июня сообщили в местном Телеграм-канале "Труха Харьков".

В момент аварии грузовик стоял у рекламного баннера и рабочий менял рекламу.

По предварительным дынным место происшествия было огорожено "фишками", но водитель такси их не заметил.

В результате столкновения пострадали два человека.

Кадры с места инцидента:

Фото: Телеграм-канал "Харьков Life"

Напомним, что 18 июня в Киеве в Дарницком районе под колесами грузовика погибли двое человек. Мужчина и женщина перебегали дорогу в неустановленном месте.

19 июня в Киеве девушку сбил автомобиль, и она получила несколько травм. При этом, она начала записывать видео-контент, лежа прямо на асфальте на месте ДТП.