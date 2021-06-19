Перебегали дорогу: в Киеве грузовик сбил насмерть двух человек (фото)

В Киеве в Дарницком районе под колесами грузовика погибли двое человек. Мужчина и женщина перебегали дорогу в неустановленном месте.

Об этом сообщает Нацполиция.

"Вчера вечером, 18 июня, на спецлинию 102 от водителя грузовика поступило сообщение о том, что он двигаясь по проспекту Бажана в направлении метро Харьковская, совершил наезд на двух человек", - отметили в полиции.

Известно, что пешеходы перебегали проезжую часть в неустановленном месте. Одним из пострадавших оказался мужчина, 1986 года рождения, а личность женщины сейчас устанавливают полицейские. В результате полученных травм потерпевшие скончались на месте.

Следует отметить, что вчера, 18 июня, в Киеве произошел похожий случай - автомобиль Mitsubishi Outlander сбил переходившую дорогу женщину.