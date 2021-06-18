В Киеве пешеход погибла под колесами авто: водитель раскрыл детали трагедии (эксклюзивные фото)

В ночь на пятницу, 18 июня, в Киеве по адресу бульвар Дружбы Народов, 20 произошло трагическое происшествие с участием пешехода. Автомобиль Mitsubishi Outlander сбил переходившую дорогу женщину.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа", который побывал на месте трагедии.

Удалось предварительно выяснить, что Mitsubishi двигался в сторону Печерского моста. Недалеко от дома мебели с левой стороны вдруг мелькнула тень. Водитель начал уходить вправо, но избежать наезда на неосторожного пешехода не удалось.

Удар оказался смертельным. Водитель рассказал, что пешеход "вынырнул" перед ним неожиданно, поскольку с левой стороны двигалась машина, ограничивая обзорность.

Следует отметить, что наезд произошел в непредусмотренном для перехода месте. Погибла женщина. Ее личность на месте ДТП установить не удалось. Начато расследование.

Ранее "Телеграф" рассказывал о другом трагическом происшествии в Киеве - пьяный пешеход толкнул велосипедиста под грузовик и лег спать в траве.

Фото: Василий Мозговой, "Телеграф"