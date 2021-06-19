Ее сбили, или бросилась под машину ради контента в Instagram? Сеть поразило видео с пострадавшей в ДТП девушкой

Предположительно, в Киеве девушку сбил автомобиль, в результате чего она получила несколько травм, в том числе перелом ноги. Недолго думая, она начала записывать видео-контент, лежа прямо на асфальте на месте ДТП.

Записанное ею видео в субботу, 19 июня, утром опубликовал местный Telegram-канал "Київ Оперативний".

"О времена! О нравы! Девушку Дашу сбил автомобиль, а она сразу контент пилит для своей инсты…", - говорится в тексте, сопровождающем видео.

На видео видно, что вокруг девушки находятся, предположительно, случайные свидетели – группа, предположительно, дорожных рабочих, а также случайные прохожие. Ни медиков, ни полиции на месте ДТП еще нет.

На видео девушка сначала говорит, что с ней "все хорошо", а потом жалуется, что очень сильно болит нога. В то же время мужской голос за кадром говорит, что у нее "сильно ободран локоть и нога сломана". Также на видео видно, что голову она тоже поранила ( со лба стекает струйка крови), хотя и отрицает, что ударилась головой.

Большинство пользователей соцсетей не оценили такой поступок девушки: одни критикуют ее поведение и нелестно отзываются о ее умственных способностях, другие также отмечают, что не понимают ее действий, но не считают, что за это ее стоит критиковать. Вместе с тем, есть и те, кто нашли в ее действиях рациональное зерно.

Как сообщалось, в начале июня блогерша из Киева под ником "ttiisshhiinnaa", разгромившая вместе с друзьями номер в одной из киевских гостиниц, опубликовала видео с большим количеством нецензурной лексики, в котором она также угрожала покончить с собой из-за блокировки ее аккаунта.