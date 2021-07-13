На российском курорте взорвалась гостиница: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

Во вторник, 13 июля, на российском курорте Геленджик произошел взрыв. По предварительной информации, в гостинице "Азалия" рванул бытовой газ, в результате чего пострадали люди.

По информации российских СМИ и Телеграмм-каналов, взрыв был очень мощным - настолько, что всю улицу завалило осколками и пострадали припаркованные там автомобили.

Сотрудники МЧС эвакуировали около 50 человек, из которых пятеро получили различные травмы и были госпитализированы. У них диагностировали ожоги разной степени, переломы, ушибы и ссадины.

В результате взрыва спасатели обнаружили в гостинице бездыханное тело. Личность погибшего устанавливается.

Кроме того, есть информация, что под завалами остаются люди, на поиск которых бросили большое количество спасателей.

Напомним, в столице Ирана - Тегеране - произошел взрыв. Звук взрыва доносился из западной части парка Меллат.