Это не землетрясение: в российском городе разверзлись гигантские трещины и всплывают трупы (фото, видео)

В российском городе Улан-Удэ ночной дождь 14 июля превратился в настоящую стихию, последствия которой напоминают землетрясение. Из-за потопа на улицах образовались гигантские трещины, одна из которых поглотила целый трактор (смотри фото).

По информации росСМИ, за ночь выпала почти половина месячной нормы осадков, и воду пытаются откачать с помощью всей техники, которая имеется в городе.

Из-за ливня парализовано движение городского транспорта, а водители жалуются на гигантские развержения земли, через которые невозможно проехать.

Впрочем, стихия преподнесла еще один сюрприз: на улицу Улан-Удэ "приплыл" труп, видимо, спрятанный убийцей в канализации. Теперь копам предстоит опознать тело и найти злоумышленника.

Ранее мы сообщали, что в столице РФ выпал мощнейший ливень, который сопровождался шквалистым ветром. В результате стихии на улицах Москвы обрушились крыши, завалило машины каршеринга и оборвало провода.