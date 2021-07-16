Пропал с радаров спустя 29 минут после вылета: в России исчез пассажирский самолет

В России неподалеку от Томска исчез пассажирский самолет Ан-28. Спустя 29 минут после вылета он перестал выходить на связь и исчез с радаров.

Об этом сообщают телеграм-каналы Mash и Baza.

"Борт, летевший из Кедрового в Томск, подал аварийный сигнал над Бакчарским районом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту, по предварительной информации, находится 17 человек.

Предположительно он либо совершил аварийную посадку, либо потерпел крушение в глухом лесу.

В настоящее время поисками исчезнувшего самолета заняты два вертолета МЧС РФ.

Самолет принадлежал авиакомпании "Сила".

Телеграм-канал LifeShot позже обнародовал имена пилотов и пассажиров, которые находились на борту.

Как сообщалось ранее, на Камчатке недавно потерпел крушение самолет Ан-26 с 28 людьми на борту.