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Пропал с радаров спустя 29 минут после вылета: в России исчез пассажирский самолет

Пропал с радаров спустя 29 минут после вылета: в России исчез пассажирский самолет
Обновлено 14:37 Сегодня Телеграф

В России неподалеку от Томска исчез пассажирский самолет Ан-28. Спустя 29 минут после вылета он перестал выходить на связь и исчез с радаров. 

Об этом сообщают телеграм-каналы Mash и Baza. 

"Борт, летевший из Кедрового в Томск, подал аварийный сигнал над Бакчарским районом", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что на борту, по предварительной информации, находится 17 человек. 

Предположительно он либо совершил аварийную посадку, либо потерпел крушение в глухом лесу. 

В настоящее время поисками исчезнувшего самолета заняты два вертолета МЧС РФ. 

Самолет принадлежал авиакомпании "Сила". 

Телеграм-канал LifeShot позже обнародовал имена пилотов и пассажиров, которые находились на борту. 

Как сообщалось ранее, на Камчатке недавно потерпел крушение самолет Ан-26 с 28 людьми на борту. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Авиакатастрофа, Россия, Томск.
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