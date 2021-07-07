Опознать невозможно: на Камчатке нашли 9 жертв авиакатастрофы, в которой погибли дети и чиновники

В России спасатели извлекают из воды тела жертв авиакатастрофы Ан-26, который 6 июля разбился в результате столкновения со скалой близ поселка Палана.

По информации росСМИ, экспертам удалось найти тела 9 человек из 28 погибших, однако опознать их невозможно. Тела отправят на генетическую экспертизу в Палану, куда уже вылетели судмедэксперты.

На данный момент поиск жертв, среди которых двое детей и топ-чиновники Паланы, продолжается и будет длиться до 18:00 - до прилива.

На Камчатке в связи со случившимся ввели трехдневный траур.

Напомним, спасатели долгое время не могли подобраться к предполагаемому месту крушения в Тигильском районе Камчатки, в лесу был сильный туман, и пришлось прокладывать маршрут в обход леса.

Обломки воздушного судна нашли в 5 километрах от взлётно-посадочной полосы поселка Палана. Власти изначально утверждали, что шансов найти кого-то из пассажиров живыми практически нет.

Как ранее сообщал "Телеграф", самолет мог удариться о скалу и разбиться, а его обломки упали частично в Охотское море и на берег.