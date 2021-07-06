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В России нашли обломки самолета Ан-26: первое фото с места ЧП
В России нашли обломки самолета Ан-26: первое фото с места ЧП

В России нашли обломки самолета Ан-26: первое фото с места ЧП

В России нашли обломки самолета Ан-26: первое фото с места ЧП
13:34 Сегодня Телеграф

Стала известна судьба пропавшего с радаров рейса Петропавловск-Камчатский – Палана, на борту которого было 28 человек. В Росавиации заявили, что нашли обломки Ан-26 на берегу Охотского моря - до пункта назначения самолет не долетел 4 км.

Согласно оперативной информации, части воздушного судна обнаружили около полудня. Эксперты говорят, что самолет мог удариться о скалу и разбиться, а его обломки упали частично в воду и на берег.

На момент выхода новости никого из пассажиров и экипажа не нашли. На борту находилось 22 пассажира, в том числе двое детей 7 и 14 лет, а также шесть членов экипажа. Также среди пропавших без вести - глава поселка Палана, начальник финуправления и начальник мобилизационного отдела местной администрации.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на юге Филиппин в Барангае потерпел крушение военный самолет С-130. На его борту находилось 85 человек.

Также напомним, 19 июня в Кемеровской области России из-за отказа двигателей потерпел крушение самолет Л-410 (Let L 410 "Turbolet"), в котором летели спортсмены-парашютисты.

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Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
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Авиакатастрофа, Россия, Камчатка, РФ, Крушение самолета.
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