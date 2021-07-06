В России пропал самолет с 29 людьми на борту: подробности ЧП

Во вторник, 6 июля, в российской Камчатке с радаров исчез самолет Ан-26 с пассажирами на борту.

Об этом передают местные СМИ и Телеграмм-каналы со ссылкой на Главное управление МЧС РФ.

Сообщается, что Ан-26 совершал пассажирский рейс Петропавловск-Камчатский - Палана. По предварительной информации, на борту самолета находятся 29 человек, в частности - один ребёнок и 6 членов экипажа. Большинство пассажиров - жители Паланы, включая главу этого поселка.

Сейчас воздушное судно ищут с помощью вертолетов сотрудники региональной поисково-спасательной базы и отряда камчатского главка МЧС. Впрочем, эксперты не исключают, что самолет мог упасть в море из-за ошибки пилотирования. Перед вылетом его проверяли: Ан-26 был исправен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на юге Филиппин в Барангае потерпел крушение военный самолет С-130. На его борту находилось 85 человек.

Также напомним, 19 июня в Кемеровской области России из-за отказа двигателей потерпел крушение самолет Л-410 (Let L 410 "Turbolet"), в котором летели спортсмены-парашютисты.