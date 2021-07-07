На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли тела (первые видео с места)

Российские спасатели нашли первые тела на месте крушения самолета Ан-26, разбившегося 6 июля на Камчатке в нескольких километрах от аэропорта.

Нашли уже, по меньшей мере, шесть тел, и видео с места событий публикуются в сети.

Стоит заметить, что спасатели долгое время не могли подобраться к предполагаемому месту крушения в Тигильском районе Камчатки, в лесу был сильный туман, и пришлось прокладывать маршрут в обход леса.

Обломки воздушного судна нашли в 5 километрах от взлётно-посадочной полосы поселка Палана. Власти изначально утверждали, что шансов найти кого-то из пассажиров живыми практически нет.

Сейчас нашли уже шесть тел, и поиски продолжаются. Всего на борту было 28 человек.

Смотрите видео с места событий:

Как сообщал "Телеграф", ранее еще шесть человек разбились в жуткой авиакатастрофе на Гаити.