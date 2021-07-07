Скачать
Среда, 07.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Павел Латушко: Лукашенко - главная угроза независимости Беларуси, он очень мстительный и не умеет прощать
Павел Латушко: Лукашенко - главная угроза независимости Беларуси, он очень мстительный и не умеет прощать
ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу: российская делегация устроила демарш
ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу: российская делегация устроила демарш
Власть хочет снять с себя ответственность? Зачем окружение Зеленского продвигает идею референдума по Донбассу
Власть хочет снять с себя ответственность? Зачем окружение Зеленского продвигает идею референдума по Донбассу
Итоги дня 6 июля: Зеленский поехал в Литву, число жертв коронавируса в мире перевалило за 4 миллиона
Итоги дня 6 июля: Зеленский поехал в Литву, число жертв коронавируса в мире перевалило за 4 миллиона

На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли тела (первые видео с места)

На месте крушения Ан-26 на Камчатке нашли тела (первые видео с места)
07:44 Сегодня Телеграф

Российские спасатели нашли первые тела на месте крушения самолета Ан-26, разбившегося 6 июля на Камчатке в нескольких километрах от аэропорта.

Нашли уже, по меньшей мере, шесть тел, и видео с места событий публикуются в сети.

Стоит заметить, что спасатели долгое время не могли подобраться к предполагаемому месту крушения в Тигильском районе Камчатки, в лесу был сильный туман, и пришлось прокладывать маршрут в обход леса.

Обломки воздушного судна нашли в 5 километрах от взлётно-посадочной полосы поселка Палана. Власти изначально утверждали, что шансов найти кого-то из пассажиров живыми практически нет.

Сейчас нашли уже шесть тел, и поиски продолжаются. Всего на борту было 28 человек.

Смотрите видео с места событий:

Как сообщал "Телеграф", ранее еще шесть человек разбились в жуткой авиакатастрофе на Гаити.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Валерия Куценко
Автор: Валерия Куценко
Просмотры: 502

Все по теме:

Россия, Камчатка, Авиакатастрофы, Ан-26, Крушения.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В России задержали консула Эстонии: ответ не заставил себя долго ждать
02 Харьковская блогерша устроила свое похищение ради 5 биткоинов и феерично прокололась (фото)
03 Италия пробилась в финал Евро-2020, выбив Испанию в серии пенальти (видео)
04 ПА ОБСЕ приняла резолюцию по Крыму и Донбассу: российская делегация устроила демарш
05 Ждут долгие годы мутаций: доктор Комаровский напророчил Украине проблемы из-за антипрививочников
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
СНБО ввела санкции против сотни украинцев, и это еще не конец
СНБО ввела санкции против сотни украинцев, и это еще не конец
Альтернатива дорожающим Bolt и Uber: в Украину заходит китайский сервис такси
Альтернатива дорожающим Bolt и Uber: в Украину заходит китайский сервис такси
Киев, Одесса и Львов - в топе заболеваемости: свежая сводка COVID-19 на 7 июля
Киев, Одесса и Львов - в топе заболеваемости: свежая сводка COVID-19 на 7 июля
Какой праздник 7 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 7 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь