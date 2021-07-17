Был самолет, а стал плот: россиянин поплавал с самодельным летательным аппаратом (видео)

В российском Иваново местный изобретатель собрал собственный самолет. Однако первый полет прошел не настолько гладко, как хотелось и летающий аппарат превратился в плавающий.
Кадрами происшествия делится телеграм-канал LifeShot.
"Известно, что взлетало стилизованное под истребитель воздушное судно с аэродрома Ивановского авиационно-спортивного клуба. Почти сразу 47-летний пилот Дмитрий Лемехов сообщил, что у него отказал двигатель", - сказано в сообщении.
Диспетчер посоветовал пилоту садиться в реку, поскольку вся местность вокруг представляет из себя густой лес.
После того, как мужчину сняли с самолета, он сразу же сбежал. Впрочем, спрятаться от полиции ему не удалось.
Теперь ему предстоит пройти тест на алкоголь и объяснить ситуацию.
Как сообщалось ранее, в Николаевской области разбился вертолет Ми-2. Оба члена экипажа погибли.