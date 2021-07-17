Летели обрабатывать поля - детали авиакатастрофы на Николаевщине (фото)

В Николаевской области возле села Зайвого разбился вертолет. Он принадлежал частному агропредприятию. Вертолет Ми-2 вылетел для проведения аэро-химических работ.

Об этом сообщает сайт Национальной полиции Николаевской области.

Вертолет упал и загорелся. Погибли два члена экипажа. Им было 42 и 47 лет.

Для того чтобы расследовать инцидент, прибудет комиссия Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Место аварии охраняют правоохранители.

Напомним площадь возгорания после падения вертолета составила 6 квадратных метров. Спасателей на место аварии вертолета вызвали в 5:46 в субботу 17 июля. Тушили пожар 8 спасателей и 2 спецмашины.

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