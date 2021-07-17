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Рано утром на Николаевщине разбился вертолет: никто не выжил (фото)

Рано утром на Николаевщине разбился вертолет: никто не выжил (фото)
09:03 Сегодня Телеграф ГСЧС

Вертолет МИ-2 частного агропредприятия потерпел крушение возле села Зайвого под Николаевом. На борту находились 2 человека - они погибли.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Николаевской области. 

крушение

Вертолет упал в поле Новоодесской территориальной громады.  Сообщение о трагедии поступило в ГСЧС ранним утром в субботу 17 июля, в 5:46. Спасателям удалось погасить пожар после авиакатастрофы к 6:35. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. 

вертолет николаев

На тушении пожара задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава. 

тушение пожара вертолет

Представители Госслужбы по ЧС вместе с правоохранителями расследуют обстоятельства крушения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в пятницу, 16 июля, в России неподалеку от Томска исчез самолет Ан-28. Спустя 29 минут после взлета он пропал с радаров. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Авиакатастрофа, Николаев, Вертолет, Крушение, Ми-2.
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