Рано утром на Николаевщине разбился вертолет: никто не выжил (фото)

Вертолет МИ-2 частного агропредприятия потерпел крушение возле села Зайвого под Николаевом. На борту находились 2 человека - они погибли.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Николаевской области.

Вертолет упал в поле Новоодесской территориальной громады. Сообщение о трагедии поступило в ГСЧС ранним утром в субботу 17 июля, в 5:46. Спасателям удалось погасить пожар после авиакатастрофы к 6:35. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.

На тушении пожара задействовали две единицы техники и восемь человек личного состава.

Представители Госслужбы по ЧС вместе с правоохранителями расследуют обстоятельства крушения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в пятницу, 16 июля, в России неподалеку от Томска исчез самолет Ан-28. Спустя 29 минут после взлета он пропал с радаров.