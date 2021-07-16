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"Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших

"Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших
Обновлено 19:43 Сегодня Телеграф

В пятницу, 16 июля, в России неподалеку от Томска исчез самолет Ан-28. Спустя 29 минут после взлета он пропал с радаров. 

На поиски было отправлено два спасательных вертолета, которые вскоре обнаружили потерпевший крушение самолет и его пассажиров. 

Согласно данным телеграм-канала LifeShot, капитан воздушного судна Анатолий Прытков во время жесткой посадки получил перелом ноги, остальные 18 пассажиров и членов экипажа серьезных травм избежали. 

Предварительно, причиной инцидента стал отказ двигателей. Самолет "пропахал" носом длинную борозду, а затем перевернулся на крышу. 


"Мы приземлились. Там чуть-чуть посидели. Костёр разожгли. Дети и взрослые целы", - сказала после эвакуации одна из пассажирок Дарья Солодкина. 


Как сообщалось ранее, этот самолет совершил свой первый полёт в 1989 году, а до конца срока летной годности ему оставалось полгода.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
Просмотры: 570

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Россия, Томск, Ан-28.
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