"Исчезнувший" самолет под Томском: появились фото с места жесткой посадки и данные о выживших

В пятницу, 16 июля, в России неподалеку от Томска исчез самолет Ан-28. Спустя 29 минут после взлета он пропал с радаров.

На поиски было отправлено два спасательных вертолета, которые вскоре обнаружили потерпевший крушение самолет и его пассажиров.

Согласно данным телеграм-канала LifeShot, капитан воздушного судна Анатолий Прытков во время жесткой посадки получил перелом ноги, остальные 18 пассажиров и членов экипажа серьезных травм избежали.

Предварительно, причиной инцидента стал отказ двигателей. Самолет "пропахал" носом длинную борозду, а затем перевернулся на крышу.





"Мы приземлились. Там чуть-чуть посидели. Костёр разожгли. Дети и взрослые целы", - сказала после эвакуации одна из пассажирок Дарья Солодкина.





Как сообщалось ранее, этот самолет совершил свой первый полёт в 1989 году, а до конца срока летной годности ему оставалось полгода.