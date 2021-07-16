Исчезновение Ан-28 под Томском: всплыли новые детали о самолете

В российской Томской области исчез пассажирский самолет Ан-28 компании "СиЛА" (Сибирская легкая авиация). На борту находилось 17 человек.

Телеграм-канал Mash выяснил, что самолету уже исполнилось почетные 32 года.

"Самолет Ан-28 с бортовым номером RA-28728, пропавший с радаров в Томской области, совершил свой первый полёт в 1989 году", - сказано в сообщении.

После этого самолет поменял четырех владельцев. Сначала он трудился на киргизский филиал "Аэрофлота", затем был передан авиалиниям Киргизии. С 1999 по 2012 находился в собственности компании "Регион Авиа", а затем прописался в "СиЛА".

Его летная годность истекала через полгода - 30 января 2022 года.

Тем временем, в сети появились слухи, что пилотам удалось посадить самолет на пересеченной местности, обошлось без жертв и пострадавших.

Как сообщалось ранее, 6 июля на Камчатке самолет Ан-26 влетел в скалу. На борту находились 28 человек, сообщений о выживших не поступало.