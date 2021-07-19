Скачать
Понедельник, 19.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
Тарифы растут, а субсидий выдают все меньше: что важно знать перед отопительным сезоном
В "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского
В "Слуге народа" рассказали о планах нового главы МВД Монастырского
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)
В Киеве возле ТРЦ "Гулливер" ночью произошла поножовщина (видео)

В Москве действия Путина в отношении Украины сравнили с поведением мужа-абьюзера

В Москве действия Путина в отношении Украины сравнили с поведением мужа-абьюзера
Обновлено 11:18 Сегодня Телеграф

Известная российская журналистка Юлия Латынина заявила, что президент РФ Владимир Путин считает Украину "историческим недоразумением" и ведет себя, словно муж-абьюзер.

Свое мнение Латынина озвучила в эфире радио "Эхо Москвы" в программе "Код доступа".

Латынина вспоминает фразу Путина, сказанную президенту США Джорджу Бушу еще 13 лет назад. Тогда российский политик заявил, что "Украина — это даже не государство", а "если оно вступит в НАТО, то просто прекратит свое существование".

В 2014-м, продолжает Латынина, Путин пытался безуспешно "расчленить" Украину, захватив Крым и развязав войну на Донбассе. Впрочем, поведение топ-политика, считает журналистка, весьма схоже с насилием в некоторых семьях.

"Я не первая сравнила действия диктаторов с действиями мужа-абьюзера, но вот муж-абюзер не желает понять, что жена с ним давно развелась. Тут не важно, кто муж, кто жена. Вот жена — Украина хочет выйти замуж за другого парня, который называется Европа. И максимум, что может сделать бывший абьюзер — это добиться собственного процветания, чтобы жена была заинтересована поддерживать с ним связь, чтобы общие дети как-то хорошо к нему относились, - говорит россиянка. - А вместо этого наш абьюзер каждую ночь лазил к бывшей жене в огород, бросая в город камнями, оттянул часть недвижимости; занял с помощью бандитов часть дома, где она живет. Причем ничего хорошего в этой части не построил, наоборот, развел срач и свинарник. И все это, оказывается, в полной уверенности, что этим он уберет стену, "которая возникла между двумя частями единого исторического и духовного пространства".

Напомним, заместитель главного редактора издания "Страна.юа" Светлана Крюкова раскритиковала статью российского президента Владимира Путина, расставив несколько важных акцентов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Елена Волкова
Автор: Елена Волкова
Просмотры: 293

Все по теме:

Владимир Путин, Насилие, политика РФ, Юлия Латынина, Абьюз, абьюзер, Критика Путина.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жаркая и взрывоопасная Одесса: на пляжах города вспыхивают массовые драки и потасовки (видео)
02 На пограничников на границе РФ напали сотрудники СБУ: подробности ЧП
03 После потопов в Европе в Украину могут хлынуть авто-"утопленники": как распознать такие машины
04 У Зеленского заявили, что Украина может "развернуться на Восток" и назвали условие
05 В сети переполошились из-за концерта Земфиры в Украине: что планируется в Одессе 25 августа на самом деле
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выздоровевших и госпитализированных больше, чем новых заболевших - свежие данные о коронавирусе в Украине
Выздоровевших и госпитализированных больше, чем новых заболевших - свежие данные о коронавирусе в Украине
Дым видно за километры: в Киеве горят склады транспортной компании (видео)
Дым видно за километры: в Киеве горят склады транспортной компании (видео)
Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса
Не из пробирки: ученые удивили новой информацией о появлении коронавируса
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Какой праздник 19 июля: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь