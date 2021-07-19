В Москве действия Путина в отношении Украины сравнили с поведением мужа-абьюзера

Известная российская журналистка Юлия Латынина заявила, что президент РФ Владимир Путин считает Украину "историческим недоразумением" и ведет себя, словно муж-абьюзер.

Свое мнение Латынина озвучила в эфире радио "Эхо Москвы" в программе "Код доступа".

Латынина вспоминает фразу Путина, сказанную президенту США Джорджу Бушу еще 13 лет назад. Тогда российский политик заявил, что "Украина — это даже не государство", а "если оно вступит в НАТО, то просто прекратит свое существование".

В 2014-м, продолжает Латынина, Путин пытался безуспешно "расчленить" Украину, захватив Крым и развязав войну на Донбассе. Впрочем, поведение топ-политика, считает журналистка, весьма схоже с насилием в некоторых семьях.

"Я не первая сравнила действия диктаторов с действиями мужа-абьюзера, но вот муж-абюзер не желает понять, что жена с ним давно развелась. Тут не важно, кто муж, кто жена. Вот жена — Украина хочет выйти замуж за другого парня, который называется Европа. И максимум, что может сделать бывший абьюзер — это добиться собственного процветания, чтобы жена была заинтересована поддерживать с ним связь, чтобы общие дети как-то хорошо к нему относились, - говорит россиянка. - А вместо этого наш абьюзер каждую ночь лазил к бывшей жене в огород, бросая в город камнями, оттянул часть недвижимости; занял с помощью бандитов часть дома, где она живет. Причем ничего хорошего в этой части не построил, наоборот, развел срач и свинарник. И все это, оказывается, в полной уверенности, что этим он уберет стену, "которая возникла между двумя частями единого исторического и духовного пространства".

Напомним, заместитель главного редактора издания "Страна.юа" Светлана Крюкова раскритиковала статью российского президента Владимира Путина, расставив несколько важных акцентов.