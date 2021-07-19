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В России возле Питера нашли подземную тюрьму с крематорием: подробности

В России возле Питера нашли подземную тюрьму с крематорием: подробности
Обновлено 12:50 Сегодня Телеграф

Неподалёку от Санкт-Петербурга в заброшенном посёлке Всеволожского района нашли настоящую частную тюрьму с самодельным крематорием.

Об этом пишет в понедельник, 19 июля, местное интернет-издание Фонтанка.

Так, под одним из домов заброшенного посёлка Всеволожского района был найден подземный бункер. По словам журналистов, помещение очень напоминало типичный следственный изолятор. Тюрьма состоит из камеры с решётками, пункта охраны и даже парковки.

Попасть внутрь можно с помощью бетонной плиты, которая опускается на гидравлике. Каземат хорошо замаскирован - с виду он напоминает обычный дом, скрытый от посторонних высоким забором.

Также на территории была найдена баня с подземным лазом, на дне которого располагается огромная печь.

Как утверждают журналисты, владельцем этого комплекса был бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН): он уволился из органов в 2204 году, а в 2018 году скончался.

Помимо него, нити ведут к гражданину РФ, недавно сменившему свою фамилию на "Эскобар".

На карте можно увидеть, где расположен российский "дом с сюрпризом".

Ранее сообщалось о пыточной тюрьме в оккупированном Донецке и о причастных к данному преступлению злоумышленниках. 

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Александр Лапин
Автор: Александр Лапин
Просмотры: 623

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Россия, Тюрьма, Крематорий, Расследование.
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