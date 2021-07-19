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"Ждали военно-морское ГИБДД": в Питере столкнулись военные корабли, в ВМФ РФ говорят, что так и надо (видео)

"Ждали военно-морское ГИБДД": в Питере столкнулись военные корабли, в ВМФ РФ говорят, что так и надо (видео)
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В российском Санкт-Петербурге на реке Нева произошло "ДТП" с участием двух военных кораблей. 

Кадры происшествия разлетелись по соцсетям. 

Очевидцы утверждают, что из-за сильного ветра один из кораблей снесло в сторону другого, отчего произошло столкновение. 

"По словам свидетелей, судам удалось расцепиться, но разошлись они не сразу. Наверное, ждали военно-морское ГИБДД", - сказано в сообщении телеграм-канала "Выпускайте кракена". 

Вместе с тем, в ВМФ РФ заверяют, что никаких столкновений не случалось.

"Корабли закреплены надежно. Никаких происшествий не случилось", - сказали там, уточнив, что судна "отрабатывали безопасный отход от мест стоянок". 

Как сообщалось ранее, в Иваново местный изобретатель собрал собственный самолет, однако первый полет завершился экстренной посадкой в ближайшую реку

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Россия, Санкт-Петербург, ВМФ РФ.
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