В Москве украинец толкнул бывшую из окна и прыгнул следом за ней (видео)

В воскресенье вечером, 18 июля, в Москве на улице Борисовские Пруды 40-летний украинец выбросил из окна 15 этажа жилого дома бывшую сожительницу, после чего прыгнул сам следом за ней.
Об этом сообщает "РЕН ТВ".
Дмитрий Титаренко приехал к своей бывшей девушке - 32-летней Юлии Кузьминой, чтобы забрать из квартиры свои вещи, но между ними возник конфликт, который слышали соседи.
"На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина толкнул ее с высоты 15-го этажа", - пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Кто-то из очевидцев заснял на видео погибшую пару. Женщина упала на газон и скончалась. Мужчина также получил смертельные травмы, но во время полета пытался зацепиться за дерево.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Иркутске избивавший жену неадекват угрожал спрыгнуть с маленьким сыном с 13 этажа.