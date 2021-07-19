В Москве украинец толкнул бывшую из окна и прыгнул следом за ней (видео)

В воскресенье вечером, 18 июля, в Москве на улице Борисовские Пруды 40-летний украинец выбросил из окна 15 этажа жилого дома бывшую сожительницу, после чего прыгнул сам следом за ней.

Об этом сообщает "РЕН ТВ".

Дмитрий Титаренко приехал к своей бывшей девушке - 32-летней Юлии Кузьминой, чтобы забрать из квартиры свои вещи, но между ними возник конфликт, который слышали соседи.