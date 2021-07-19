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В Москве украинец толкнул бывшую из окна и прыгнул следом за ней (видео)

В Москве украинец толкнул бывшую из окна и прыгнул следом за ней (видео)
Обновлено 19:23 Сегодня Телеграф

В воскресенье вечером, 18 июля, в Москве на улице Борисовские Пруды 40-летний украинец выбросил из окна 15 этажа жилого дома бывшую сожительницу, после чего прыгнул сам следом за ней.

Об этом сообщает "РЕН ТВ".

Дмитрий Титаренко приехал к своей бывшей девушке - 32-летней Юлии Кузьминой, чтобы забрать из квартиры свои вещи, но между ними возник конфликт, который слышали соседи.

"На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений мужчина толкнул ее с высоты 15-го этажа", - пояснила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Кто-то из очевидцев заснял на видео погибшую пару. Женщина упала на газон и скончалась. Мужчина также получил смертельные травмы, но во время полета пытался зацепиться за дерево.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, как в Иркутске избивавший жену неадекват угрожал спрыгнуть с маленьким сыном с 13 этажа.

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Иванка Гамчук
Автор: Иванка Гамчук
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Москва, Россия, Погибшие, Украинец, Толкнул с окна.
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