Так вот куда Пшонка пропал: в России арестовали банду полицейских и показали "скромное" жилище одного из них

В России показали дом задержанного начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Фотографии, которые уже активно обсуждают в сети, разместил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его данным, утром во вторник силовики задержали более 35 правоохранителей из руководства региональной дорожной полиции. Следствие инкриминирует Сафонову и другим задержанным ряд преступлений, в частности, организацию преступного сообщества, получение взяток, злоупотребления и превышения полномочий.







"По сути, на Ставрополье - действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем: от «блатных номеров и пропуска большегрузов - до торговли песком", - заявил Хинштейн.







В сети от увиденного дома Сафонова пришли буквально в шок. В комментариях в Twitter не скупятся на сравнения и эпитеты: "Мещанин во дворянстве", "Дорого-богато", "Карикатура на дворцовый стиль", "Адская безвкусица", "Страсть к цыганщине".

Обстановка дома Сафонова напоминает известный особняк Пшонки. Экс-генпрокурор Украины Виктор Пшонка, бежавший из страны в 2014 году, любил золото вплоть до золотого унитаза. Именно его особняк в Гореничах под Киевом стал для украинцев неким символом безвкусной роскоши.

Ранее сообщалось, что сеть повеселили фото "богатого" интерьера в киевской квартире.