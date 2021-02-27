Пшонка продает? Сеть повеселили фото "богатого" интерьера в киевской квартире

Пользователи социальных сетей второй день обсуждают квартиру в Святошинском районе Киева, выставленную на продажу в Интернете. Людей повеселил интерьер помещений, оформленных с претензией на элитарность.

Фотографию квартиры опубликовал на своей странице в Facebook журналист Антон Комаров.

"Рубрика "люблю такое". Цена 300 000 долларов США. Три комнаты ЖК Чайка, село Чайки. Общая площадь 244,6 кв.м.", - озвучил автор сообщения.

На фотографиях комнат можно увидеть огромные иконы, статуэтки лебедей, много ковриков и шерстяные подушки на диванах

Пользователи по достоинству "оценили" убранство комнат и не преминули высказать свое мнение в комментариях: "Пшонка продает?", " В общем, этот стиль теоретически называется "ампир". Но, в данном случае это "колхозный ампир", так как бюджет был явно урезан", " Боже, какая пестрая безвкусица... столько потратили на весь антураж, а не могли встроенный холодильник поставить?".

Если же вы устали лицезреть просторные апартаменты и мечтаете о минимализме, то напомним, в Киеве продают квартиру всего за 9 тысяч долларов. Кстати она также находится в Святошинском районе столицы.