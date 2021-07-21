Россиянка чуть не отрезала дочери палец "в воспитательных целях" (видео)

В Бурятии в Улан-Удэ мать решила наказать приёмную дочь за шалости и сильно травмировала ребёнка ножом.

Об этом в своей сводке сообщил Аригус.

Восьмилетнюю девочку доставили в отделение местной больницы с травмой руки без вещей и средств гигиены. Так мать наказала ребёнка за хулиганство. Врачам сказали, что поранилась во дворе. Однако, после в палате девочка сообщает другое.

Всего в семье пятеро детей. Двое родных уже взрослые, остальные трое приёмные. Их мать ранее лишили авторских прав, поэтому опеку над детьми взял дядя. По словам соседей, дети почти ни с кем не контактируют, но и проблем не доставляют.

Сообщается, что детишки подожгли будку во дворе. Чтобы припугнуть проказников, мать приняла "воспитательные меры": достала столовый нож и несколько раз ударила ребёнка по руке.

Миф о том, что пальцы девочке отрезали, развеяли следователи СК РФ в комментарии РИА Новости. "По поводу того, что пальцы отрезаны – информация не соответствует действительности; имеется рана в области фаланги третьего пальца" - говорится в сообщении.

Пострадавшую девочку прооперировали, помимо пореза врачи заметили на теле ребёнка множество синяков. Сейчас её состояние здоровья в норме. Ситуацией уже занимаются органы опеки: планируется возбуждение уголовного дела.

Ранее "Телеграф" сообщает о выходке россиянки из Екатеринбурга, которая подожгла бездомного.