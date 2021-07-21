"Золотой особняк" главы регионального ГИБДД в России: в сети показали эксклюзивное видео

Депутат Госдумы Российской Федерации Александр Хинштейн показал новые кадры скандального особняка начальника УГИБДД ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, которого задержали вчера. Эксклюзивное видео депутат разместил в своем Telegram-канале.

В опубликованном ролике можно увидеть обстановку, а-ля "по-богатому". В кадр попали "золотая" уборная, ванная, помпезные люстры и лестницы, бильярдная, баня, детская комната и тренажерный зал.

По данным Хиштейна, вчера в рамках дела "ОПС Сафонова" в Москве так же был задержан заместитель начальника Ставропольского УГИБДД Александр Ткаченко. Сообщается, что зама Сафонова везут в Ессентуки, в распоряжение СК СКФО, где будет решаться вопрос о его аресте.

Напомним, во вторник в России были задержаны более 35 правоохранителей из руководства региональной дорожной полиции на Ставраполье. Сафонова, владельцу "золотого" поместья, и его коллег подозревают в ряде преступлений: организации преступного сообщества, взязяточнистве, злоупотреблениях и превышении служебных полномочий.

Фотографии особняка главы регионального ГИБДД просто взорвали сеть. Пользователи возмущены "адской безвкусицей", "цыганщиной" и "карикатурой на дворцовый стиль".