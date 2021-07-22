Уснул за рулем: в России авто на полном ходу вылетело на тротуар и сбило шесть человек, момент ДТП попал на видео

В Краснодарском крае РФ под Анапой в селе Сукко в четверг, 22 июля. автомобиль выехал на тротуар и сбил шесть человек - троих взрослых и троих детей.

Об этом сообщает Telegram-канал "Mash".

Наезд на группу пешеходов совершил водитель автомобиля Toyota RAV4. В результате ДТП пострадала семья: трое взрослых и трое детей 3, 8 и 9 лет.

В сети появилось видео с камер наблюдения, на котором запечатлен момент ДТП:

Как сообщает канал, 66-летний водитель заснул за рулем прямо во время движения, поэтому выехал на тротуар, где в тот момент шла семья.

Все шесть пешеходов выжили, однако получили различные травмы и были госпитализированы. Согласно информации, их жизням ничего не угрожает.

Местные правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.

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